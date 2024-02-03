Черговий шпигун. Журналісти-розслідувачі видань Der Spiegel та The Insider викрили ще одного агента кремля в Європі. Цього разу - в Німеччині. Ним виявився помічник депутата Бундестагу, який мав вільний доступ до німецького парламенту. Тетяна Логунова дослідила тему.

Російський шпигун - у стінах німецького Бундестагу. Журналісти-розслідувачі стверджують: вони викрили співробітника парламенту Німеччини, який, імовірно, співпрацював із російськими спецслужбами. Він - не депутат, а помічник парламентарія від "Альтернативи від Німеччини" - опозиційної ультра-правої партії, яку вважають проросійською. Це - Володимир Сергієнко - політтехнолог та письменник українського походження, який нині має три паспорти - український, російський та німецький.

У поле зору розслідувачів Володимир Сергієнко потрапив торік. Улітку в розпорядженні журналістів опинилося листування помічника депутата з таким собі "Олексієм". З ним Сергієнко обговорював підготовку позову від "Альтернативи для Німеччини" до Федерального Конституційного Суду.

З вимогою визнати рішення уряду про передавання Україні бойових танків неконституційним, бо його ухвалили без обговорення в парламенті. Нині, через півроку, журналісти з'ясували, з ким листувався Сергієнко. Таємничим "Олексієм" виявився співробітник дев'ятого управління п'ятої служби ФСБ Ілля Вечтомов.

Саме з ним Сергієнко обговорював підготовку позову і просив гроші на організацію процесу. Зі своїм імовірним куратором Сергієнко узгоджував й інші ініціативи. Наприклад, текст листа Папі Римському про гоніння християн в Україні - його потім відправив понтифіку один із депутатів від "Альтернативи для Німеччини". Або виступ на сесії ПАРЄ, в якому ультра-праві німецькі політики звинуватили українську владу у переслідування вірян православної церкви московського патріархату.

Сам Сергієнко вже заявив, що він не працює і ніколи не працював на російські спецслужби. Утім, у Бундестазі йому не повірили. Його перепустка у стіни парламенту заблокована. А прокуратура Берліна з'ясовує, як він отримав німецьке громадянство, маючи два інших. Україна свою позицію щодо Сергієнка сформувала задовго до цієї історії. Вже понад рій він під санкціями - за поширення наративів кремля в ефірі російських пропагандистських телевізійних шоу.

Це вже друге гучне викриття імовірного агента кремля в Європі за тиждень. У середу журналісти-розслідувачі оприлюднили схожий матеріал про депутатку Європарламенту Тетяну Жданок. Представниця Латвії в цьому органі роками листувалася з кураторами з п'ятої служби фсб. І теж узгоджувала з ними свої проєкти з лобіювання інтересів росії.