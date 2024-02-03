В Україні подешевшало пальне. Низка мереж АЗС із 1 лютого знизили вартість бензину та дизпалива в середньому на 70 копійок. Олена Логінова вирушила у рейд столичними заправками. І розкаже - що й по чому зараз.

Олена Логінова, кореспондентка:

Новина, якої давно чекали водії. Ціни на пальне на автозаправних станціях України пішли вниз. В січні роздрібні ціни на бензин і дизпаливо в середньому впали на 70 копійок. Але вартість різниться. Приміром бензин А95 - на деяких заправках відпускають за 53.49 грн. В таку ж ціну і дизельне пальне. Водії кажуть, побачили здешевлення пального і деякі вже відчувають економію.

Сергій, водій:

Да, помітив, ціни знизились, але не дуже, звичайно, - як вони піднялися до цього, але зниження є. Я зараз не так часто заправляюсь, але сумарно 20 грн - залив і 100 грн економія з минулого разу, тому да, є відчуття, що щось змінилося. Впливає, звичайно. Чим вище ціни ще - тим менше я користуюся власним автотранспортом, менше подорожую власним автотранспортом по місту, загород їжджу рідше.

Ірина, водій:

Я на бензині їжджу, можливо трохи знизились. Але через те, що ми працюємо...навчаємо дівчат водінню ... але за рахунок того, що ціни раніше підвищились, це було відчутно, але за рахунок того, що зараз вони знизились, то вже краще стало. Ми весь час цього залежимо щодня, якщо вони будуть падати, буде краще всім.

З чим же повʼязана така без позитивна тенденція? Експерти нафтового ринку зазначають, що всьому причина - зниження ціни на нафту на світовому ринку. І, звичайно, це відобразилося на оптових цінах на бензин і дизельне пальне в Україні. Щоправда, що не всі оператори АЗС підтримали цей тренд на зниження цін. Вартість бензину і дизелю подекуди значно різниться на різних заправках. У межах - 1.5, а то і 2 грн.

Микола, водій:

- Помітив, що на 3 грн впало було. На одних заправках на 5 грн і це для нас суттєво , чекаємо що дешевше буде. - На заправках в Києві чи в області? - І в Києві, і за Києвом, я їду з Чернівців, то бачу. Різні заправки - різні ціни - солярка йде з одної і тої самої бази, а ціни різні, я понімаю, що доставка... не така але ж воно не йде з Європи. Якби це все контролювалося, то вона стабілізувалася і було б для аграріїв легше і нам водителям.

Олександр Сіренко, експерт нафтового ринку:

Через те, що не всі гравці підтримали цю тенденцію руху донизу, в цілому ринок просів десь копійок на 60 за місяць. Але є мережі в регіонах, які відмінусували в себе і 1 гривню, і 2, і навіть 3... Одна з мереж пішла донизу дуже суттєво - це показує конкурентну боротьбу на ринку і в той же час великі мережі збільшили свою знижку для тих своїх постійних клієнтів, що показує в них потенціал до зниження в подальшому.

І щодо прогнозів на майбутнє. Експерти у своїх оцінках позитивні. Все залежатиме від зовнішнього фактору, тобто світових цін на нафту і ситуації з військовим конфліктом у Червоному морі. Якщо світові ціни раптово не почнуть зростати, то можемо очікувати стабільної ситуації, і навіть перспективи до ще більшого зниження цін на українських заправках.

Олександр Сіренко, експерт нафтового ринку:

Зараз ми бачимо з огляду на оптові ціни на ринку, які зараз є, ми бачимо, що в лютому також можна очікувати продовження цієї тенденції. Як мінімум півтори гривні можна буде очікувати від найбільших мереж, що вони скинуть зі стели півтори гривні на літр 95-го бензину та дизельного пального. З хороших тенденцій в нас є інформація щодо контрактування пального на майбутні періоди і ми знаємо, що в нас бездефіцитний очікується і лютий і березень, бо поділились з нами контрактами на ці періоди. Пальне вже виробляється за кордоном. Також важливий чинник, який також впливає на ціни на пальне в Україні, - це вартість валюти. В січні гривня укріпилася по відношенню до долара.

А ми знаємо, що купуємо нафтопродокти за валюту тож укріплення гривні також дає позитивний сигнал до зниження ціни на заправних станціях.