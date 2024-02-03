700 мільйонів гривень завинили дніпряни за послуги з водопостачання. Дві сотні затятих неплатників - уже у черзі на від'єднання. Комунальники кажуть, дехто з абонентів не платив за воду роками - і суми в платіжках набігли захмарні.

На примусовому відключенні абонентів у приватному секторі побувала Олена Мендалюк.

Приватний сектор Дніпра - перший у списку відключення за борги.

Водоканал готує мережі до відключення абонента, який за водопостачання та водовідведення не платив більше 3 років.

Олексій Норець, начальник абонентської служби Індустріального району КП "Дніпроводоканал":

Заборгованість сягає понад 20 тисяч гривень. Ця адреса відключалась неодноразово.Люди самовільно підключались, приєднувались знову до наших мереж тому розпочинаємо знову відключення. Цей будинок перший.

За водопостачання же загалом жителі приватного сектору заборгували майже 37 мільйонів гривень. Лише в одному з районів більше як 200 адрес, де живуть так звані злісні неплатники. І саме їм найближчими днями буде припинено подачу послуг. Відключення триває не більше 10 хвилин: у колодязі із магістральною трубою працівники водоканалу демонтують окремий вхід до абонента.

Олексій Норець, начальник абонентської служби Індустріального району КП "Дніпроводоканал":

Коли ми проводимо відключення, потім для того, щоб відновити водопостачання, споживач повинен сплатити близько 900 гривень за відновлення водопостачання. Тобто це додатковий рахунок. Який сплачується поза основним боргом.

А це ті ж співробітники водоканалу розклеюють попередження про борги і про можливе відключення. У комунальному підприємстві кажуть, вже майже місяць, відколи Кабмін зняв мораторій, інформують боржників.

Юрій Гамазинський, директор КП "Дніпроводоканал":

З 29 грудня 23-го року державою скасовано мораторій на нарахування пені, а також на обмеження надання послуг у разі неповної їх сплати.

700 мільйонів гривень від фізичних та 120 юридичних осіб - такі суми боргу дніпрян перед водоканалом станом на січень. Якщо ж від абонента немає зворотнього звʼязку, комунальники переходять до радикальних дій.

Пропонуємо людям заключати договори реструктуризації в цей складний час. Щоб не доводити до примусового виконання. Таких не популярних засобів, як арешт майна, арешт автомобіля, арешт банківської картки, але у певних випадках нам доводиться робити і це.

Реструктуризація боргу - чи не єдиний вихід, аби уникнути примусового припинення надання послуг, розповідають фахівці.

Олексій Норць, начальник абонентської служби Індустріального району КП "Дніпроводоканал":

Ті люди, які опинилися у скрутному фінансовому становищі, вони можуть звернутися до абонентських відділів водоканалу, або до відділень ЄРЦ із заявою щодо реструктуризації наявного боргу.

Відключення від послуг проводять, якщо борг перевищує 5 тисяч гривень, розповідають у водоканалі. І це вже почали у приватному секторі, на черзі - багатоповерхівки.