За пів року з України зерно експортувало 661 судно до 32 країн світу - Кубраков [ Редагувати ]
Україна за 6 місяців експортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів з одеських портів до 32 країн світу через український коридор.
Про це повідомив віце-премʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.
"За пів року роботи українського коридору з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. 14,3 млн тонн - це продукція українських аграріїв. Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу", - розповів Кубраков.
За його словами, порти Великої Одеси наразі нарощують перевалку вантажів. Так, в січні було експортовано 6,3 млн тонн - цей показник майже дорівнює довоєнному рівню.
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