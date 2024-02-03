Зеленський нагадав партнерам про важливість підтримки України [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський звернувся до всіх країн-партнерів та подякував їм за підтримку України. Водночас він нагадав про важливість і надалі співпрацювати, щоб росія не виграла війну.
"Хочу подякувати зараз усім партнерам України, які підтримували і продовжують підтримувати нашу державу. Триває робота із командами європейських держав щодо посилення України, нових оборонних пакетів, нових безпекових рішень", - сказав президент.
Він нагадав, що за останній тиждень Україна отримала велику кількість підтримки від партнерів. Однак важливо щоб і надалі вона не припинялась.
"Війна розпочата Росією на українському фронті, але її мішенню є не тільки наша держава, не тільки наша незалежність. І тому безумовно важливо зберігати максимальну консолідацію вільного світу й робити все можливе та неможливе, щоб Україна могла завдавати поразок Росії. Іншого Москва не розуміє", - вважає Зеленський.
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