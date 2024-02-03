У 2024 році шкільні ліги "Пліч-о-пліч" проводять під особливим гаслом "Разом переможемо".

В Україні стартував другий етап загальнонаціонального проєкту "Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч". Наймасштабніші змагання відбуваються за ініціативи Президента, щоби популяризувати спорт серед молоді.

Загалом на активних школярів очікують 5 етапів. Лише на Буковині до участі зголосилися 944 команди. Найбільше - з волейболу та баскетболу. Ольга Лучек розкаже більше.

Легкий розігрів. Вправи на міцність, швидкість та витривалість. 15-річний Олексій тренується по кілька разів на день.

Олексій Авасілой, учасник змагань:

Плідно працюємо перед змаганнями, хочемо зайняти перше місце. Хочемо аби наш ліцей став першим.

Команди цього чернівецького ліцею не раз здобували перемогу і на всеукраїнських, і на світових змаганнях. До чергового турніру ставляться не менш відповідально.

Сергій Ціхоцький, тренер:

Команда наша складається ліцейна з різновікової категорії, перше завдання наше щоби вони в команді відчули одне одного, зігралися. Зараз вони притираються одне до одного і відчувають плече одне одного, пліч-о-пліч.

Ініційований президентом проєкт "Шкільні ліги. Пліч-о-пліч" має об'єднати якнайбільше дітей з усієї України. Долучитися, зокрема, готові 334 заклади освіти з Буковини. А це - більше як 900 команд.

Руслан Запаранюк, голова Чернівецької обласної військової адміністрації:

Надзвичайно важливий крок, тому що сьогодні наша учнівська молодь повинна займатися фізкультурою, повинна бути здоровою, всі такі командні ігри вони об'єднують, так само як і об'єднують нашу сьогоднішню країну.

За тренуванням спостерігає багаторазова чемпіонка з вільної боротьби Олександра Рибак. Юним спортсменам дає пораду: будь-що іти до перемоги.

Олександра Рибак, чемпіонка з вільної боротьби:

Найбільше не вистачає працелюбності і терпіння багатьом. Ніхто не доходить до кінця, просто зупиняється і все.

Шкільні ліги - це змагання з п'яти видів спорту.

Марина Семанюк, директорка Чернівецького багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей:

Наразі зареєстровані в трьох номінаціях, волейбол, баскетбол, ну і спортивне орієнтування. Ми це теж дуже любимо. Тому тренуємося. Я думаю, що ми дійдемо до переможців.

Проте учасники проєкту мають ще одну мету. Ніколь, яка 11 років займається панкратіоном, прагне продемонструвати вдячність хрещеному, який боронить Україну, та всім захисникам.

Ніколь Матвієць, чемпіонка України з панкратіону:

Щоб підтримати всіх наших воїнів, і також аби побачили, що є такі діти як ми - талановиті дуже, що є кому захищати надалі Україну.

У 2024 році шкільні ліги "Пліч-о-пліч" проводять під особливим гаслом "Разом переможемо".