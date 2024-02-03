Ізраїльський досвід формування стресостійкості переймають у Сумах. Відповідні навчання провели для психологів шкіл і дитсадочків. Тренер переконує: першу допомогу людині у стресі мають надавати не фахівці, а ті, хто поруч.

Як вивести людину із заціпеніння після страшної події простими діями - бачили наші кореспонденти.

У кімнаті з двома десятками дорослих жінок панує хаос. Одні ходять, інші забилися в куток. Хтось плаче, хтось істерить, хтось просто знімає все на телефон. І лише одиниці намагаються в цьому безладі діяти.

Насправді, у кожної учасниці тренінгу - своя роль.

Олена Демиденко, психолог дитячого садка, слухачка тренінгу:

Ми дійсно граємо в тому, що дійсно щось сталося, шось трапилося, як інша людина, для того, шоб відчути іншу, як вхожу в її роль. Я відчуваю, шо зараз якась небезпека, якась тривога.

Але в житті така поведінка опановує людей після сильного стресу.

Євгенія Дудецька, практичний психолог школи, слухачка тренінгу:

Для когось це, не дай боже, втрата когось із близьких, для когось це аварія, для когось це контрольна робота, яка погано написана - це вже стрес і людина може хвилюватися і ми не знаємо, як вона відреагує на цей стрес. Хтось легко перенесе цю подію, а хтось може заглибитись в себе і відчувати такі реакції, як тремтіння тіла, як спітніння, як порушення травмівного процесу, можуть бути запаморочення, можуть бути істерики і ми не можемо уникнути стресу, розумієте.

На тренінг зі стресостійкості за ізраїльською методикою зібрались освітянські психологи, але розрахований він на непрофесійних слухачів

Інна Сагер, психолог, тренер від Ізраїльської коаліції по роботі з травмою:

Це велика помилка, шо думають, шо перша психологічна допомога - це робота психологів, ні, повинна кожна люба людина це робити, й знати, чому? - Тому що щоб людина не переспала з травмою, коли людина травмована, варто в той же день до ночі їй шось зробити.

Ізраїльська система допомоги пропонує чіткі протоколи, засновані на простих речах.

Наприклад, дихання - універсальний спосіб для дорослих та дітей.

Ольга Будянська, психолог дитячого садка:

Коли ми хочемо заспокоїти людину, в нас вдих повинен бути коротший за видих, тобто я рахую до чотирьох ти носиком вдихаєш, коли я рахую до 6 - ти видихаєш ротиком. Коли так 5 разів дитина продихала, вона заспокоїлась. Коли ми хочемо, шоб людина прийшла в якийсь такий стан, знаєте, ух, - тоді навпаки.

Щоби вивести людину із заціпеніння - варто задіяти всі органи відчуттів.

Ольга Будянська, психолог дитячого садка:

Вправи на заземлення - що ти бачиш, назови мені 5 речей, яких ти бачиш навколо тебе, доторкнись до 4 речей, які ти зараз тут бачиш, послухай 3 звуки, які ти зараз можеш відчути.

Інна Сагер, психолог, тренер від Ізраїльської коаліції по роботі з травмою:

Задавати якісь питання, які потребують логіки, але вони прості, бо коли ми в стресовій ситуації у нас амігдала бере верх, вирують емоції, а кора вона відключається, дуже прості питання - як тебе звати, куди ти йдеш, скільки тобі років, ти хочеш води чи чаю.

Стресостійкість жителів прикордонної Сумщини, яку щодня обстрілює російська армія, нині важко виміряти. Але ізраїльський досвід може навчити людей долати психотравми. Тренінги проводять безкоштовно. А плануються такі навчання для всіх, хто працює з людьми.