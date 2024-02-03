У ВМС озвучили втрати Чорноморського флоту рф [ Редагувати ]
На момент повномасштабного вторгнення в Україну російський Чорноморський флот налічував близько 80 бойових одиниць. Сили оборони вже завдали російському флоту суттєвих втрат.
Про це повідомляє речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
За словами представника ВМС, серед тих близько 80 бойових одиниць в Чорноморському флоті 30-35 - це одиниці із "серйозним озброєнням". Тобто великі десантні кораблі, підводні човни, мінні загороджувачі тощо.
На сьогодні, як розповів Плетенчук, вже знищено 25 бойових одиниць Чорноморського флоту, а 15 - мають суттєві пошкодження та перебувають на ремонті.
"Тобто у відсотках це вже досить суттєво. Проте, вони мають сполучення з іншими акваторіями - з Каспійською флотилією, так само вони можуть внутрішніми водами навіть із Балтики перетягнути щось на кшталт тих самих ракетних катерів", - пояснив він, але додав, що це не матиме сенсу.
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