Співачка Джамала вагітна втретє (фото) [ Редагувати ]
Українська співачка і володарка перемоги на "Євробаченні-2016", Джамала, розділила з прихильниками приємну новину - вона очікує на третю дитину.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала зображення, на якому з'явилася в ніжній облягаючій сукні, демонструючи свій живіт.
Важливо відзначити, що термін вагітності і стать майбутньої дитини залишаються в таємниці. Відомо, що у неї вже є двоє дітей, Емір-Рахман і Селім-Гіарй, яких вона народила у шлюбі з Сеіт-Бекіром Сулеймановим.
Пара щаслива разом з 2016 року, а їхнє весілля відбулося офіційно в 2017 році.
Нагадаємо, у той час, коли Вєрка Сердючка їздить різними країнами та просуває заяви про те, що в Україні триває війна, ОАЕ прийняли рішення назавжди заборонити концерти артистки.
по темі
11 січня, "Суспільне" визначило порядок виступів фіналістів Національного відбору на "Євробачення-2024"
До адвокатки Олени Бабич звернулася вдова бійця, який перед загибеллю кріоконсервував сперму. Жінка пішла до клініки, де її попередили, що з березня біоматеріал утилізують. Даніїіл Снісар розкаже про все по порядку.
Відомий український телеведучий, який отримав визнання після виходу в ефір дитячої програми "Казки діда Панаса", Анатолій Дриженко помер
У той час, коли Вєрка Сердючка їздить різними країнами та просуває заяви про те, що в Україні триває війна, ОАЕ прийняли рішення назавжди заборонити концерти артистки
Номінантами на 96-ту церемонію вручення премії "Оскар" оголосила Американська академія кінематографічних мистецтв і наук