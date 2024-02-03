Українська співачка і володарка перемоги на "Євробаченні-2016", Джамала, розділила з прихильниками приємну новину - вона очікує на третю дитину.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала зображення, на якому з'явилася в ніжній облягаючій сукні, демонструючи свій живіт.

Важливо відзначити, що термін вагітності і стать майбутньої дитини залишаються в таємниці. Відомо, що у неї вже є двоє дітей, Емір-Рахман і Селім-Гіарй, яких вона народила у шлюбі з Сеіт-Бекіром Сулеймановим.

Пара щаслива разом з 2016 року, а їхнє весілля відбулося офіційно в 2017 році.

Нагадаємо, у той час, коли Вєрка Сердючка їздить різними країнами та просуває заяви про те, що в Україні триває війна, ОАЕ прийняли рішення назавжди заборонити концерти артистки.