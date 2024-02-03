росія розробила стратегію масштабного населення окупованої частини Запорізької області своїми громадянами, спрямовану на придушення українського опору.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у ході телемарафону.

Вони намагаються здійснити масове переселення громадян рф на тимчасово окуповану територію. І не лише громадян рф. Вони готові купувати кадри, щоб вони переїжджали на тимчасово окуповану територію, поселялися в наші захоплені квартири та будинки, і таким чином вирішувати свої демографічні проблеми, - пояснив Федоров.

За його словами, Кремль планує населювати окуповані території не лише росіянами, але й мешканцями Білорусі та Казахстану. Цей план, спрямований на придушення українського опору, отримав назву "Запорізька цілина".

Нагадаємо, 31 січня в Токмаці Запорізької області, який тимчасово перебуває під окупацією, лунали інтенсивні вибухи.