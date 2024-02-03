У роботі "Дія" стався масштабний збій: що відомо [ Редагувати ]
Під час Національного відбору на "Євробачення-2024" сталися неприємності. Стався несподіваний збій у застосунку "Дія", де глядачі повинні голосувати за свого улюбленця.
Масштабний інцидент призвів до того, що користувачі не можуть увійти до додатку та вибрати переможця. Багато українців поділилися своїми зауваженнями щодо цього збою в коментарях під трансляцією національного відбору.
Офіційний Telegram-канал "Євробачення Україна" повідомив, що проблема з "Дія" буде вирішена, і додаток повинен відновити свою роботу найближчим часом.
Друзі, "Дія" збільшує потужності, невдовзі усе запрацює! Дякуємо за вашу активність! - йдеться у повідомленні.
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