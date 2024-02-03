Під час Національного відбору на "Євробачення-2024" сталися неприємності. Стався несподіваний збій у застосунку "Дія", де глядачі повинні голосувати за свого улюбленця.

Масштабний інцидент призвів до того, що користувачі не можуть увійти до додатку та вибрати переможця. Багато українців поділилися своїми зауваженнями щодо цього збою в коментарях під трансляцією національного відбору.

Офіційний Telegram-канал "Євробачення Україна" повідомив, що проблема з "Дія" буде вирішена, і додаток повинен відновити свою роботу найближчим часом.

Друзі, "Дія" збільшує потужності, невдовзі усе запрацює! Дякуємо за вашу активність! - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Черкасах двоє айтівців друкують на 3D-принтерах деталі для дронів. Від початку великої війни активно допомагали у зборах, але цього виявилось замало.