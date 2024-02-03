Ведучі пояснили, чому виступи учасників Нацвідбору "Євробачення-2024" були в записі [ Редагувати ]
Ведучі Національного відбору "Євробачення-2024" Тімур Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак пояснили, що рішення записати виступи артистів учасників національного відбору "Євробачення-2024" було прийнято через безпекові обставини.
Однак голосування та оголошення результатів будуть транслюватися у режимі прямого ефіру.
Наша країна воює, завдяки нашим захисникам (Силам оборони) ми можемо проводити Національний відбір, але немає такої концертної зали, з якої можна було б гарантовано вести безперервний прямий ефір, попри можливі повітряні тривоги. Тому задля безпеки всіх концертна частина, записана напередодні фіналу, — пояснили в Суспільному.
Цю інформацію вони оприлюднили під час фіналу національного відбору. Тімур Мірошниченко особливо підкреслив, що це не впливає на процес голосування та вибір пісні, яка представлятиме Україну на "Євробаченні" у Мальме.
Глядацьке голосування та оголошення результатів голосування відбудуться у прямому ефірі 3 лютого з сертифікованого укриття.
Нагадаємо, під час Національного відбору на "Євробачення-2024" сталися неприємності. Стався несподіваний збій у застосунку "Дія", де глядачі повинні голосувати за свого улюбленця.
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