Ведучі Національного відбору "Євробачення-2024" Тімур Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак пояснили, що рішення записати виступи артистів учасників національного відбору "Євробачення-2024" було прийнято через безпекові обставини.

Однак голосування та оголошення результатів будуть транслюватися у режимі прямого ефіру.

Наша країна воює, завдяки нашим захисникам (Силам оборони) ми можемо проводити Національний відбір, але немає такої концертної зали, з якої можна було б гарантовано вести безперервний прямий ефір, попри можливі повітряні тривоги. Тому задля безпеки всіх концертна частина, записана напередодні фіналу, — пояснили в Суспільному.

Цю інформацію вони оприлюднили під час фіналу національного відбору. Тімур Мірошниченко особливо підкреслив, що це не впливає на процес голосування та вибір пісні, яка представлятиме Україну на "Євробаченні" у Мальме.

Глядацьке голосування та оголошення результатів голосування відбудуться у прямому ефірі 3 лютого з сертифікованого укриття.

Нагадаємо, під час Національного відбору на "Євробачення-2024" сталися неприємності. Стався несподіваний збій у застосунку "Дія", де глядачі повинні голосувати за свого улюбленця.