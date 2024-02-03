Визначилась нова дата поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі [ Редагувати ]
Новий термін проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі визначений - 18 травня 2024 року.
Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions британця.
🚨 𝗡𝗘𝗪 𝗙𝗨𝗥𝗬-𝗨𝗦𝗬𝗞 𝗗𝗔𝗧𝗘 🚨— Queensberry Promotions (@Queensberry) February 3, 2024
The Undisputed Heavyweight Championship Fight between @Tyson_Fury and @usykaa has been rescheduled to May 18th in Riyadh.#FuryUsyk | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/4WxCOqGjs3
Нагадаємо, поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі не відбудеться 17 лютого. Причиною стала травма британського боксера, яку він отримав під час підготовчого спарингу.
по темі
Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі не відбудеться 17 лютого. Причиною стала травма британського боксера, яку він отримав під час підготовчого спарингу
Олександр Усик, чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі, став татом донечки
Сили оборони України ліквідували колишнього гравця збірної росії з бейсболу Юрія Перепелицю, який записався до лав російської армії. Про це повідомила Федерація бейсболу росії
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх на змаганнях у німецькому Коттбусі показала найкращий результат сезону у світі у стрибках у висоту - 2.04 метра! Це також повтор третього найкращого результату в кар'єрі українки. Про це повідомив Національний олімпійський комітет
Російську фігуристку Камілу Валієву позбавлена золотої медалі чемпіонату Європи 2022 через допінгові порушення за рішенням Міжнародного союзу ковзанярів (ISU)