Сьогодні не буде оголошено переможця Нацвідбору. Про це повідомили в ефірі нацвідбору. "Дія" поки не запрацювала.

Відомо, що голосування буде продовжено до 19:00 4 лютого.

Голосування за переможця Нацвідбору Євробачення-2024 триватиме з моменту відновлення "Дії" та протягом завтрашнього дня, - повідомив у прямому ефірі ведучий Тимур Мірошниченко.

Нагадаємо, під час Національного відбору на "Євробачення-2024" сталися неприємності. Стався несподіваний збій у застосунку "Дія", де глядачі повинні голосувати за свого улюбленця.