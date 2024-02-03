3 лютого переможця нацвідбору "Євробачення-2024" не буде обрано [ Редагувати ]
Сьогодні не буде оголошено переможця Нацвідбору. Про це повідомили в ефірі нацвідбору. "Дія" поки не запрацювала.
Відомо, що голосування буде продовжено до 19:00 4 лютого.
Голосування за переможця Нацвідбору Євробачення-2024 триватиме з моменту відновлення "Дії" та протягом завтрашнього дня, - повідомив у прямому ефірі ведучий Тимур Мірошниченко.
Нагадаємо, під час Національного відбору на "Євробачення-2024" сталися неприємності. Стався несподіваний збій у застосунку "Дія", де глядачі повинні голосувати за свого улюбленця.
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