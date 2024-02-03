П'ята частина Чорноморського флоту російської федерації вже зазнала знищень внаслідок дій України. Про це повідомив аналітик Юліан Репке, посилаючись на дані відкритого доступу.

За його висновками, весною 2022 року Чорноморський флот рф налічував понад 70 кораблів, але після атаки морськими безпілотниками на ракетний катер "Івановець" в Криму, втрати ЧФ рф становлять вже 20% від загального тоннажу кораблів.

Але після знищення крейсера "Москва" флот назавжди відійшов від берегів України. Загалом із того часу у відкритому морі та в доках було знищено 13 кораблів, а також будівлю штабу ЧФ у Севастополі, - нагадує експерт.

Історик Ян Берендс з Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері зауважує, що в історичному вимірі росія не є визначальною військово-морською державою.

Нагадаємо, на момент повномасштабного вторгнення в Україну російський Чорноморський флот налічував близько 80 бойових одиниць. Сили оборони вже завдали російському флоту суттєвих втрат.