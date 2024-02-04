Президент США Джо Байден здобув перемогу на праймеріз в Південній Кароліні, що стало ключовим моментом у його передвиборчій кампанії 2020 року та призвело до його першої офіційної перемоги на другому терміні.

Про це повідомляє The Associated Press.

ЗМІ оголосило Байдена переможцем, аналізуючи початкові результати голосування, які вказують на його вирішальну перевагу в ключових районах штату. На момент оголошення результатів, Байден лідирував із приблизно 97% голосів, що практично вдвічі перевищує його результати праймеріз у 2020 році.

Претенденти Філліпс та Вільямсон не змогли подолати позначку в 2%, і Байден виграв у всіх 46 округах, готуючись повторити свій успіх у конкурсі на цьому етапі. Він також отримав усі 55 делегатів після цього праймеріз.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що готовий закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами. Він закликав законодавців ухвалити відповідний законопроект.