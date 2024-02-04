В Україні продовжують дорожчати молочні продукти [ Редагувати ]
Протягом січня 2024 року ціни на більшість молочних продуктів в Україні підвищилися, ймовірно, цей тренд може продовжитися і надалі.
Про це вказують результати моніторингу, проведеного Асоціацією виробників молока (АВМ).
Зафіксовано зростання цін на такі товари, як кефір з жирністю 2,5%, сметана з жирністю 15%, сир кисломолочний з жирністю 9%, вершкове масло з жирністю від 72,5% до 73%, а також на сири, такі як Український, Гауда та Моцарелла.
У той же час вартість пастеризованого молока, питного йогурту, маасдамського сиру вітчизняного виробництва зменшилася, а ціни на йогурт ложковий та голандський сир практично залишилися незмінними в порівнянні з груднем 2023 року.
Вірогідно подальше підвищення цін на кисломолочну продукцію, тверді та напівтверді сири, вершкове масло, оскільки проблема дефіциту молока-сировини в Україні нікуди не зникла. Незважаючи на те, що у 2023 році молочно-товарні ферми вийшли за обсягами надоїв на довоєнні рівні, їх потужності все одно не вистачає щоби компенсувати різке скорочення виробництва молока в господарствах населення, — додали в Асоціації.
Нагадаємо, на завершення 2023 року Кабмін скасував заборону на відключення електроенергії та нарахування пені за борги. Однак, слід зауважити, що існують інші випадки, коли може бути проведено відключення електроенергії.
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