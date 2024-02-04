Nokia оголосила про створення смартфонів під новим брендом [ Редагувати ]
Виробник Human Mobile Devices Global оголосив, що припиняє виробництво смартфонів під брендом Nokia, а надалі їх випускатимуть під новим брендом HMD.
Цю інформацію опубліковано на власному веб-порталі розробника.
Компанія HMD Global змінила бренд соціальних інтерфейсів і веб-сайту Nokia на Human Mobile Devices (HMD), і старі URL-адреси тепер перенаправляють на сайт HMD Global.
На веб-сайті виробника мобільних телефонів чітко визначено плани випуску смартфонів, які будуть вирізнятися параметрами, такими як задоволення, безпека, швидкість і доступність.
Підкреслюючи глобальне охоплення, бренд вказав, що його присутність поширюється на понад 200 країн і що він має базу користувачів, яка перевищує 400 мільйонів користувачів Nokia з часу придбання бренду в 2016 році.
Крім того, компанія оголосила про плани відновлення класичного дизайну та колірної гами Nokia Lumia в своїй майбутній лінійці телефонів, яка має з'явитися на Всесвітньому мобільному конгресі (MWC) 2024 у Барселоні, що відбудеться з 26 по 29 лютого.
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