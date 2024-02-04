Протягом 3 лютого в Харківській та Донецькій областях зафіксовано поранення двох цивільних осіб.

За інформацією Харківської та Донецької обласних військових адміністрацій, близько 17 населених пунктів Харківщини стали об'єктами артилерійських та мінометних обстрілів ворожих сил.

Окрім цього, близько 14:00 у суботу село Григорівка Куп'янського району було обстріляне за допомогою двох керованих авіабомб. У результаті цього пошкоджено вікна, дах та покрівлю двох приватних будинків, і 26-річний цивільний чоловік отримав поранення та був госпіталізований.

Також 3 лютого російські війська поранили одного мешканця Донеччини в селищі Максимільянівка. Загальна кількість поранених цивільних в області збільшилася до 4532 осіб.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росії до України, втрати ворога складають близько 388 750 осіб, включаючи понад 800 військових за останню добу.