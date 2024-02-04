Собаки, які мають густе та пухнасте хутро, можуть бути не такими вразливими до холоду, як їх менш пухнасті товариші. Однак незалежно від типу шерсті, всі собаки потребують захисту від холоду. Тим, що мають коротку шерсть, завжди потрібен додатковий захист. Вік та стан здоров'я також можуть впливати на здатність вашої собаки терпіти холод.

"Подробиці" розкажуть, як зрозуміти, що вашій собаці холодно.

Собаки реагують на холод так само, як і ми, трясучись. Це автоматична реакція організму на холод, спрямована на підвищення температури через швидкі м'язові скорочення та розслаблення. Якщо ви помітили, що ваша собака тремтить, підвищте температуру в приміщенні і дайте їй ковдру для зігріву. У випадку мокрої шерсті важливо швидко її витерти. Треба також пам'ятати, що інші фактори, такі як травми, біль, отруєння їжею, проблеми з печінкою чи судоми, можуть бути причиною тремтіння.

Важливо враховувати ознаки, що свідчать про замерзання вашої собаки. Це включає вираження через мову тіла, таке як згорнення в калачик, коли вони притискають ноги до тіла, аби зберегти тепло. Також можна відчути холод на кінчиках вуха, якщо собака відчуває дискомфорт. Інші ознаки, такі як повільний рух чи бажання обійматися, можуть вказувати на те, що їм холодно. Вимогливе скіглення чи гавкання також можуть свідчити про дискомфорт від холоду.

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