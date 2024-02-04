Російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) намагалася прорвати кордон України на Сумщині 3 лютого. Ворог здійснював кілька змін тактики під час інциденту, але після півторагодинного бою українським військовим вдалося відкинути окупантів подалі від кордону.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв у своєму Telegram-каналі.

На Сумському напрямку бійцями Сил територіальної оборони, що боронять Північну операційну зону, припинено чергову спробу ворожої диверсійно-розвідувальної групи перетнути державний кордон України, - розповів він.

О 18:20 3 лютого в районі Глухівської громади бійці, що обороняли один з опорних пунктів, виявили рух озброєної групи, що складалася з десяти осіб. Українські військові негайно розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону.

Зазнавши втрат, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи. Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контр диверсійна група. Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 3 лютого в Харківській та Донецькій областях зафіксовано поранення двох цивільних осіб.