Через лісові пожежі в Чилі загинула 51 людина (відео) [ Редагувати ]
Внаслідок лісових пожеж у регіоні Вальпараїсо в центральній частині Чилі загинула 51 людина. Про це на прес-конференції повідомив президент країни Габріель Боріч, передає El Mundo.
З 2 лютого у Вальпараїсо діє режим надзвичайної ситуації. За даними чилійської влади, площа пожежі перевищує 40 тис. га.
У мене є підтвердження, що на даний момент внаслідок пожеж загинуло 45 людей і ще 6 людей померли у лікарнях через опіки. Враховуючи умови трагедії, кількість жертв напевно збільшиться найближчим часом.
Глава держави наголосив, що жителям Чилі необхідно евакуюватися, щойно вони отримають повідомлення від влади.
Вогонь просувається дуже швидко, а погодні умови значно ускладнили боротьбу з пожежами: високі температури, сильний вітер, в середньому до 30 км на годину з поривами до 60 км.
На даний час у регіоні Вальпараїсо зареєстровано як мінімум чотири великі пожежі: дві у прибережному місті Вінья-дель-Мар і ще дві - у містах Кільпуе та Кільота. Внаслідок займань, за словами заступника міністра внутрішніх справ Чилі Мануеля Монсальве, постраждали від 3 тис. до 6 тис. будинків.
El Mundo зазначає, що пожежа, що почалася 2 лютого, стала однією з найбільш смертоносних за останній час. Число загиблих уже вдвічі перевищило показники минулого року, коли від вогню загинуло 27 людей.
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