Президент Намібії Хаге Готфрід Гейнгоб помер у віці 82 років. Обов'язки глави держави на півдні Африки виконує віце-президент Нанґоло Мбумба, повідомляє Africanews.

Гейнгоб помер у лікарні Lady Pohamba, де проходив лікування. Поруч із ним були дружина та діти. У січні повідомлялося, що у глави держави виявили рак.

Віце-президент Нанґоло Мбумба закликав громадян зберігати спокій.

Зберігаючи пам'ять про сім'ю президента і про вас, дорогі намібійці... кабінет міністрів негайно збереться, щоб вжити необхідних державних заходів.

Хаге Готфрід Гейнгоб народився 3 серпня 1941 року в місті Очіваронго в Намібії. Очолював країну з 2015 року. Був першим та четвертим прем'єр-міністром (1990-2002, 2012-2015). Очолював уряд після оголошення незалежності Намібії у 1990 році.

У 2014 році Гейнгоб, який обіймав тоді посаду прем'єра, повідомив, що оговтався після раку простати.

На початку січня президент заявив, що у нього знову діагностували рак. Пізніше він вирушив на лікування до США, а потім повернувся додому.