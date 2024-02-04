Співачка SKYLERR оголосила, що через збій у "Дії" знімає свою кандидатуру з Нацвідбору на "Євробачення". Про це вона написала в Instagram.

Важке рішення, правда, але я знімаю свою кандидатуру в НацВідборі на Євробачення 2024. Це рішення далось мені складно, але все ж таки я про творчість, про музику, про сцену, про шоу, про працю, про пісню, про СВОЇХ людей, про вас, про усіх нас. Все, що відбувається зараз - це вже не про вищесказане, і не про мене. На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту. "ДІЯ" працювала вночі, зранку вона знову не працювала, зараз, як мені відомо вона знову працює. Голоси могли зарахуватись некоректно. Я розумію, що це велика система, це збій і у всіх однакові умови, але знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті.

SKYLERR написала, що "в цих піар-перегонах, які склались через цю ситуацію, брати участь мені не цікаво".

"Немає переможців в цьому марафоні" - слова з моєї пісні, які на сьогодні як ніколи актуальні. Я залишаюсь вірна собі і своїм меседжам, своїм сенсам, які несла я і моя пісня. Будь ласка, якщо не вийшло докричатись через пісню, почуйте зараз! В будь-яких ситуаціях залишайтесь Людьми, бо "Час спливає"! Не втрачайте себе і не втрачайте один одного.

Тим часом оргкомітет "Євробачення" закликає українців заходити в застосунок "Дія", в розділ "Сервіси", далі "Опитування" та віддавати свій голос за одного з 11 фіналістів. Нагадуємо, що 4 лютого, о 15:15 розпочнеться повтор фіналу. А вже о 19:05 розпочнеться прямий етер на "Суспільному" та завершиться голосування.

Нагадаємо, ведучі пояснили, чому виступи учасників нацвідбору "Євробачення-2024" були в записі.