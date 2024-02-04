Білий дім розкритикував запропонований республіканцями у Палаті представників законопроект про допомогу Ізраїлю на $17,6 млрд.

У заяві Білого дому йдеться, що документ не включає допомогу Україні та кошти на зміцнення кордону США на відміну від законопроекту, який готується в Сенаті. Дії республіканців називаються "цинічним політичним маневром".

Безпека Ізраїлю має бути священною, а не політичною грою. Ми рішуче виступаємо проти цього прийому, який нічого не робить для забезпечення безпеки кордонів, нічого не робить, щоб допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна.

У заяві йдеться, що адміністрація місяцями працює з двопартійною групою сенаторів, щоб досягти угоди щодо законопроекту про додаткове фінансування.

Законопроект республіканців був представлений у Палаті представників напередодні, 3 лютого. Голосування щодо нього відбудеться наступного тижня.

Палата представників раніше схвалила допомогу Ізраїлю на $14,3 млрд, але за умови, що гроші будуть виділені з коштів, призначених для Податкового управління США. Контрольований демократами Сенат відхилив цю пропозицію.

Президент США Джо Байден восени 2023 року запропонував Конгресу законопроект про додаткове фінансування на $106 млрд. Пакет включав допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та кошти на зміцнення південного кордону. Передбачалося, що Києву виділять $61 млрд. Однак документ не вдалося погодити у Конгресі.