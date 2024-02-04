Деякі колишні та чинні члени ради директорів американської компанії Tesla вживали наркотики разом з її гендиректором Ілоном Маском через те, що боялися його засмутити та позбутися "соціального капіталу". Про це пише The Wall Street Journal.

Джерела газети стверджують, що разом з Ілоном Маском у готелі Austin Proper кетамін вживав член ради директорів Tesla та співзасновник сервісу оренди житла Airbnb Джо Геббіа.

WSJ також пише про випадки, коли разом з мільярдером Маском ($198,4 млрд за версією Forbes) наркотики вживали колишні члени ради директорів Tesla Стів Джарветсон та Антоніо Грасіас, а також брат бізнесмена Кімбал Маск, який входить до ради директорів Tesla та SpaceX (також належить Ілону Маску).

Джерела WSJ розповіли, що деякі близькі до Маска люди, серед яких члени ради директорів Tesla, вважають, що від них чекають, що вони вживатимуть наркотики разом зі своїм босом.

Оточення Ілона Маска побоюється його засмутити, оскільки він "допоміг їм заробити статки", і не хочуть "ризикувати втратою соціального капіталу", пише газета.

Незаконне вживання наркотиків порушує сувору політику в компаніях Ілона Маска, наголошує WSJ. За інформацією видання, один з друзів Маска та колишній член ради директорів Tesla Ларрі Еллісон навіть пропонував йому взимку 2022 року поїхати на Гаваї, щоб бізнесмен міг відпочити та подолати потяг до вживання заборонених речовин.

На початку січня 2024 року The Wall Street Journal писала, що Ілон Маск вживав заборонені в США ЛСД, кокаїн, екстазі та галюциногенні гриби. Сам Маск назвав цю інформацію хибною і заявив, що регулярно проходить тестування на наркотики.

При цьому бізнесмен визнав, що приймає препарати з кетаміном. За словами Ілона Маска, ці ліки необхідні йому для лікування біполярного розладу з синдромом Аспергера.

Наприкінці червня 2023 року The Wall Street Journal писала, що керівники технологічних і фінансових компаній Кремнієвої долини (Каліфорнія, США) регулярно вживають наркотики.

Ілон Маск начебто вживає кетамін, Сергій Брін іноді насолоджується галюциногенними грибами, а керівництво венчурної компанії Founders Fund, відомої своїми інвестиціями в SpaceX і Facebook, влаштовувало вечірки з використанням психоделіків.