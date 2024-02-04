Месенджер Telegram випустив оновлення, в якому було додано низку нових функцій та перероблено чат "Збережене". Також покращений пошук по чатах та додано нові можливості для передплатників Telegram Premium.

У новому "Збережене 2.0" користувачі зможуть побачити список усіх груп, каналів та особистих чатів, з яких повідомлення туди пересилали, а також переглянути всі повідомлення від конкретного користувача. Будь-який окремий чат можна закріпити зверху.

У передплатників Telegram Premium до повідомлень у "Збережене" тепер можна додавати емоджі, які працюють як теги - по кожному такому емоджі можна знайти список зазначених повідомлень.

У кожному окремому чаті тепер можна знайти спеціальний розділ "Загальні медіа", в якому будуть усі повідомлення, надіслані з цього чату до "Збережене".

У Telegram тепер доступні одноразові аудіо- та відеоповідомлення, які автоматично видаляються після перегляду. Також можна буде поставити запис аудіо- та відеоповідомлень на паузу, щоб дозаписати їх пізніше. Для використання цих функцій під час запису потрібно провести пальцем догори, доки не з'являться потрібні іконки.

В особистих чатах можна буде побачити точний час прочитання повідомлення, а передплатники Telegram Premium зможуть бачити час заходу та прочитання повідомлень інших людей навіть за умови, що вони самі приховали від користувачів таку інформацію.

Також передплатники зможуть обмежити коло людей, які можуть писати їм повідомлення, а відеоісторії для них тепер завантажуються вчетверо швидше. Для передплатників Premium також є можливість підвищити роздільну здатність відео в історіях. Усі користувачі зможуть налаштовувати швидкість відтворення історій.

Нагадаємо, незабаром у Telegram з'явиться функція криптогаманця.