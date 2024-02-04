Ситуація в Авдіївці стала критичною. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерела серед військових, які захищають місто.

Російські штурмовики, користуючись хмарною погодою і неможливістю якісної аеророзвідки, увійшли до міста з північного сходу, з боку Авдіївського кар’єру. Вони обійшли українські бойові порядки та закріпились в забудові.

Це означає, що до основної логістичної артерії українських оборонців їм залишаються сотні метрів.

Але ситуація поки що не безнадійна, кажуть військові. Якщо є в наявності піхотні резерви, які мають досвід боїв у міській забудові, російський прорив ще можна ліквідувати. Фактично цими днями вирішується доля Авдіївки.

Про те, що російські війська просунулись у зону забудови Авдіївки та вуличні бої у місті повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Російські підрозділи закріпились на одній з вулиць на північній околиці Авдіївки. Якщо міряти по прямій, то передові підрозділи ворога знаходяться на відстані біля півтора кілометра від вʼїзду у місто.

Два тижні тому ворог зумів зайти на дві вулиці на південній околиці міста. Ситуація критична.

110-та механізована бригада, а також кілька приданих підрозділів, ведуть бої з противником, який у кілька разів переважає у силах, і постійно застосовує свіже поповнення для своєї піхоти.

Авдіївка потребує негайно свіжих резервів та ротації підрозділів героїчної 110-ї бригади, яка зберігає керованість попри абсолютну виснаженість за майже два роки безперервних боїв у місті.

Також необхідні боєприпаси - поставки також вкрай малі, ворог має велику перевагу у засобах ураження.

Слабким місцем є, як завжди, взаємодія та порядок застосування усіх сил та засобів на рівні оперативно-тактичного управління. Дуже шкодить брехня у доповідях на генеральському рівні, бажання самозаспокоювати і себе і не дратувати вище керівництво "поганими новинами". А вище керівництво хоче слухати тільки позитивну, а не критичну інформацію. Тому і нема адекватного реагування на зміни обстановки.

Ворог розгорнув справжнє полювання за українськими операторами дронів у місті - будь-які споруди та місця встановлення антен піддаються ударам артилерії та бомбардуванню керованими авіабомбами. Російська авіація бомбить фактично безперешкодно.

Разом з тим, значні втрати несе ворог, і просування дається противнику важкою ціною. Але резерви противник зосереджує під Авдіївкою значно швидше ніж українське командування.