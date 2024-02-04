У пожежі на Донеччині загинули двоє дорослих та дитина [ Редагувати ]
У неділю, 4 лютого, в селі Софіївка Краматорського району спалахнула пожежа. Повністю згорів приватний житловий будинок. Про це повідомила ДСНС.
Загорання сталося сьогодні вранці в с. Софіївка Краматорського району: горів приватний житловий будинок по всій площі.
У ході розвідки та ліквідації пожежі в будинку рятувальники виявили тіла 2 дорослих та дитини.
Пожежу ліквідовано, її причини встановлюються.
по темі
На Тернопільщині знайшли трьох школярів, які зникли 28 січня у селі Перевелока Чортківського району. Про це повідомив начальник поліції Тернопілької області Сергій Зюбаненко
Йдеться про загорання автівок, зокрема, електричних, на підземних парковках, поблизу торговельних центрів. Про протипожежні ковдри - дивіться у сюжеті з Рівного.
Дітей вчать правильних дій - у надзвичайних ситуаціях, як от під час пожежі чи виявленні вибухівки. Як відбувається таке навчання - бачила Ірина Васюра.
Протягом 3 лютого в Харківській та Донецькій областях зафіксовано поранення двох цивільних осіб
Дитину витягли ще до приїзду надзвичайників і медиків. Історія порятунку - в сюжеті Ірини Васюри.