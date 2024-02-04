Атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу стала наймасовішою за рік - "Укренерго" [ Редагувати ]
Атака російських дронів на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу в ніч на суботу, 3 лютого, стала однією з найбільш масованих за рік. Про це повідомила компанія "Укренерго".
Окупанти атакували високовольтні енергетичні об’єкти.
Вчорашня атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу - вже третя за тиждень і одна із найбільш масованих за рік. Це нагадування про те, що ворог ніколи не полишав спроб відновити енергетичний терор, який почався ще у 2022 році. Завдання росіян зрозуміле - терор проти мирних громадян, створення проблем для індустрії та економіки.
Енергетики повертають енергопостачання споживачам на Дніпропетровщині. Відновлювальні роботи були непростими, оскільки після атак знижується надійність живлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося протягом дня двічі повертати світло споживачам в регіоні.
Зараз роботи як в магістральних, так і в розподільчих мережах ще тривають, але енергоживлення вже відновлено.
по темі
У Кривому Розі вже заживили більшість домівок, які залишилися без світла після нічної атаки дронами. Досі відключені 2500 абонентів. Відновили електропостачання лікарень і транспорту. Запустили комунальники і понад два десятки котелень. Ще у кількох над цим працюють зараз. Без тепла залишається понад 1300 будинків
Через російську агресію на Херсонщині за минулу добу, 2 лютого, 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина. Російські військові поцілили у дитячий садок у Бериславському районі, завдали руйнувань магазинам та медичній установі у Херсоні
Поранено двоє цивільних - жінка та чоловік. У місті пошкоджені санаторій, приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. Про наслідки докладніше - Олена Мендалюк.
Російські війська знову атакували Кривий Ріг в Дніпропетровській області за допомогою дронів-камікадзе, спрямовуючи їх на об'єкт енергетики
На завершення 2023 року Кабмін скасував заборону на відключення електроенергії та нарахування пені за борги