Атака російських дронів на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу в ніч на суботу, 3 лютого, стала однією з найбільш масованих за рік. Про це повідомила компанія "Укренерго".

Окупанти атакували високовольтні енергетичні об’єкти.

Вчорашня атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу - вже третя за тиждень і одна із найбільш масованих за рік. Це нагадування про те, що ворог ніколи не полишав спроб відновити енергетичний терор, який почався ще у 2022 році. Завдання росіян зрозуміле - терор проти мирних громадян, створення проблем для індустрії та економіки.

Енергетики повертають енергопостачання споживачам на Дніпропетровщині. Відновлювальні роботи були непростими, оскільки після атак знижується надійність живлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося протягом дня двічі повертати світло споживачам в регіоні.

Зараз роботи як в магістральних, так і в розподільчих мережах ще тривають, але енергоживлення вже відновлено.