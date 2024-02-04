Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у районі села Роботине. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди. Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія - відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному!

Володимир Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка.

Президент поспілкувався з захисниками України та вручив їм державні нагороди.

Зокрема, він передав відзнаку "Хрест бойових заслуг" командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському.

Володимир Зеленський також нагородив воїнів орденами Богдана Хмельницького та "За мужність".

Глава держави наголосив: