Зеленський відвідав передову в Роботиному Запорізької області (фото, відео) [ Редагувати ]
Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у районі села Роботине. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди.
Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія - відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному!
Володимир Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка.
Президент поспілкувався з захисниками України та вручив їм державні нагороди.
Зокрема, він передав відзнаку "Хрест бойових заслуг" командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському.
Володимир Зеленський також нагородив воїнів орденами Богдана Хмельницького та "За мужність".
Глава держави наголосив:
Маю велику честь бути сьогодні тут. Підтримати вас і вручити нагороди. На ваших плечах така складна, вирішальна місія – відкинути ворога й перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидшою. Щоб вас підтримували рідні, близькі та всі громадяни України. Всі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються.
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