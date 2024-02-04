Угоду про партнерство між Німеччиною та Україною в галузі безпеки може бути підписано вже цього місяця. Про це повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на джерела.

За даними видання, вже готова чернетка угоди про гарантії безпеки. Підписати її планують на Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка відбудеться 16-18 лютого.

Будь-яких подробиць про зміст договору не відомо.

У кабміні ФРН цю інформацію не підтвердили, але нагадали про нещодавню телефонну розмову канцлера ФРН Олафа Шольца та президента України Володимира Зеленського, під час якого цю обговорювалась ця тема.

Зеленський та Шольц говорили по телефону 24 січня. Обидва лідери "домовлялися незабаром завершити переговори щодо угоди про зобов'язання в галузі безпеки та підтримки", йшлося у заяві прес-служби кабміну ФРН.

Нагадаємо, на полях саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня Група семи (G7) підписала декларацію про довгострокові гарантії безпеки Україні. Далі до декларації приєдналися деякі інші країни.

Велика Британія 13 січня стала першою країною, яка підписала угоду з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі.

Угода, яку і в Києві, і в Лондоні називають історичною, передбачає, що у разі нового нападу на Україну Британія надаватиме "швидку та безперервну" допомогу в галузі оборони.

Офіс президента України наприкінці 2023 року повідомляв, що шість країн ЄС не приєдналися до декларації.