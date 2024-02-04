Мера Мелітополя Івана Федорова призначили головою Запорізької ОВА [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський призначив мера Мелітополя Івана Федорова головою Запорізької ОВА. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
Призначити ФЕДОРОВА Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації.
Іншим указом глава держави звільнив Юрія Малашка, який обіймав посаду голови Запорізької ОВА з 9 лютого 2023 року.
Івану Федорову 35 років, наприкінці 2020 року він виграв вибори Мелітопольського міського голови. У 2019-2020 роках Федоров був першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.
У березні 2022 року Іван Федоров провів шість днів у полоні після окупації Мелітополя на початку російського вторгнення. Федорова обміняли на дев'ятьох полонених росіян-строковиків.
по темі
Кабінет міністрів України погодив призначення міськогоо голови Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації
Президент Володимир Зеленський відвідав побував на фронті в районі Роботиного (Запорізька область), де вручив державні нагороди
росія розробила стратегію масштабного населення окупованої частини Запорізької області своїми громадянами, спрямовану на придушення українського опору
31 січня в Токмаці Запорізької області, який тимчасово перебуває під окупацією, лунають інтенсивні вибухи
В суботу ввечері, 28 січня, російські окупанти здійснили атаку на Запоріжжя за допомогою ударних безпілотників
Це ініціатива, яку реалізують по всій Україні. Діти гуртуються у команди, які змагатимуться за першість у різних видах спорту. Ігри проходитимуть у кілька етапів. Про умови та переваги проєкту - розкаже Інна Гогой.