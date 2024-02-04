Окупанти обстріляли Торецьк, є загиблий та поранені (фото) [ Редагувати ]
Щонайменше одна людина загинула, двоє поранені внаслідок обстрілу російськими загарбниками Торецька на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Близько першої години дня росіяни обстріляли місто з артилерії - поцілили у житлову забудову.
Поранені доставлені до найближчої лікарні для надання медичної допомоги. Точні наслідки обстрілу встановлюємо.
Внаслідок атаки окупантів, ймовірно, з використанням артилерії, на одній з вулиць, просто посеред дороги, загинув 58-річний житель, повідомила Донецька обласна прокуратура.
Ще двоє містян дістали тілесні ушкодження: 41-річних чоловіка та жінку, які перебували біля багатоквартирного будинку, доставлено до лікарняного закладу - у них діагностовані осколкові поранення кінцівок. На даний час потерпілим надається кваліфікована медична допомога.
Також уламками засобів ураження пошкоджено декілька прилеглих будівель.
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