Щонайменше одна людина загинула, двоє поранені внаслідок обстрілу російськими загарбниками Торецька на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Близько першої години дня росіяни обстріляли місто з артилерії - поцілили у житлову забудову.



Поранені доставлені до найближчої лікарні для надання медичної допомоги. Точні наслідки обстрілу встановлюємо.

Внаслідок атаки окупантів, ймовірно, з використанням артилерії, на одній з вулиць, просто посеред дороги, загинув 58-річний житель, повідомила Донецька обласна прокуратура.

Ще двоє містян дістали тілесні ушкодження: 41-річних чоловіка та жінку, які перебували біля багатоквартирного будинку, доставлено до лікарняного закладу - у них діагностовані осколкові поранення кінцівок. На даний час потерпілим надається кваліфікована медична допомога.

Також уламками засобів ураження пошкоджено декілька прилеглих будівель.