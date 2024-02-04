На фронті загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олексадр Білоконь. Він був рекордсмеом України.

Про смерть спортсмена розповів президент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль у Facebook.

"На війні з російськими фашистами загинув Олександр Білоконь, чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсменом книги рекордів України", - написав Кісіль.

Він нагадав, що Білоконь був одним із найсильніших чоловіків в Україна. Ще у 2017 році він встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причепом, заповненого людьми, в центрі Одеси.