Шість пар кросівок колишнього гравця Національної баскетбольної асоціації (НБА) Майкла Джордана продали на аукціоні Sotheby's за рекордні $8,032 млн.

У колекції було представлено кросівки, які баскетболіст носив у вирішальних іграх за титул чемпіона НБА. Джордан ставав чемпіоном НБА у 1991-1993 у 1996-1998 роках у складі "Чикаго". На чотирьох парах кросівок він залишив свій автограф.

У Sotheby's заявили, що ціна, яку заплатили за взуття баскетболіста, навряд чи колись буде повторена. Особа покупця не розкривається.

За даними порталу ESPN, дорожче продано лише майку з першої гри Джордана у фіналі НБА 1998 року - її викупили за $10,1 млн. Пару кросівок баскетболіста з другої гри того ж фіналу продали за рекордні $2,2 млн.

​Майкла Джордана вважають найкращим баскетболістом в історії. На рахунку спортсмена дві перемоги в Олімпійських іграх (1984, 1992) у складі збірної США.

У 1990-х роках Джордан шість разів привів "Чикаго Буллс" до титулу чемпіона НБА, а також зібрав колосальну кількість індивідуальних призів. Він п'ять разів отримував нагороду найціннішому гравцю сезону, десять разів випереджав усіх за середньою результативністю у регулярному чемпіонаті.

Майкл Джордан завершив кар'єру у 2003 році. У 2010 році він придбав за $275 млн баскетбольний клуб "Шарлотт Хорнетс" (тоді називався "Шарлотт Бобкетс").

Джордан був першим колишнім гравцем НБА, який зміг собі це дозволити, і єдиним чорношкірим власником клубу в лізі. У серпні 2023 року він продав "Хорнетс". Команду оцінили в $3 млрд.

Майкл Джордан є найбільш високооплачуваним спортсменом в історії. За підрахунками журналу Sportico він заробив за кар'єру $3,3 млрд.