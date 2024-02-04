Чемпіонські кросівки Майкла Джордана продали на аукціоні за $8 млн (фото) [ Редагувати ]
Шість пар кросівок колишнього гравця Національної баскетбольної асоціації (НБА) Майкла Джордана продали на аукціоні Sotheby's за рекордні $8,032 млн.
У колекції було представлено кросівки, які баскетболіст носив у вирішальних іграх за титул чемпіона НБА. Джордан ставав чемпіоном НБА у 1991-1993 у 1996-1998 роках у складі "Чикаго". На чотирьох парах кросівок він залишив свій автограф.
У Sotheby's заявили, що ціна, яку заплатили за взуття баскетболіста, навряд чи колись буде повторена. Особа покупця не розкривається.
За даними порталу ESPN, дорожче продано лише майку з першої гри Джордана у фіналі НБА 1998 року - її викупили за $10,1 млн. Пару кросівок баскетболіста з другої гри того ж фіналу продали за рекордні $2,2 млн.
Майкла Джордана вважають найкращим баскетболістом в історії. На рахунку спортсмена дві перемоги в Олімпійських іграх (1984, 1992) у складі збірної США.
У 1990-х роках Джордан шість разів привів "Чикаго Буллс" до титулу чемпіона НБА, а також зібрав колосальну кількість індивідуальних призів. Він п'ять разів отримував нагороду найціннішому гравцю сезону, десять разів випереджав усіх за середньою результативністю у регулярному чемпіонаті.
Майкл Джордан завершив кар'єру у 2003 році. У 2010 році він придбав за $275 млн баскетбольний клуб "Шарлотт Хорнетс" (тоді називався "Шарлотт Бобкетс").
Джордан був першим колишнім гравцем НБА, який зміг собі це дозволити, і єдиним чорношкірим власником клубу в лізі. У серпні 2023 року він продав "Хорнетс". Команду оцінили в $3 млрд.
Майкл Джордан є найбільш високооплачуваним спортсменом в історії. За підрахунками журналу Sportico він заробив за кар'єру $3,3 млрд.
по темі
Новий термін проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі визначений
Картину, написану учасниками гурту The Beatles під час концертного туру в Японії, продали на торгах аукціонного будинку Christie's. Вартість лоту склала $1,74 млн
Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі не відбудеться 17 лютого. Причиною стала травма британського боксера, яку він отримав під час підготовчого спарингу
Сили оборони України ліквідували колишнього гравця збірної росії з бейсболу Юрія Перепелицю, який записався до лав російської армії. Про це повідомила Федерація бейсболу росії
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх на змаганнях у німецькому Коттбусі показала найкращий результат сезону у світі у стрибках у висоту - 2.04 метра! Це також повтор третього найкращого результату в кар'єрі українки. Про це повідомив Національний олімпійський комітет