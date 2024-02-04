Президент Володимир Зеленський побував з робочим візитом у Дніпропетровській області у неділю, 4 лютого. Там він відвідав розташування ПВК "Схід".

Під час візиту Зеленський доповідь командувача ПВК "Схід" Івана Теребухи стосовно прикриття з повітря міст і громад, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту.

Окрім цього президент та військові обговорили застосування західних і гібридних систем ППО та перспективи посилення ПВК "Схід" з урахуванням майбутніх надходжень озброєння.

Зеленський поспілкувався з військовими й нагородив бойових пілотів.

"Я бачу перед собою потужних воїнів, які захищають наше небо і з неба захищають Україну, наші домівки, наших людей - дітей і дорослих. Дякую за ваші влучні дії, за знищення ворога. Бажаю вам усім здоров’я та перемоги. І побратимам вашим також перекажіть нашу подяку", - сказав Зеленський.