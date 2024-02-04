Прострілюється з усіх сторін: Президент обговорив оперативну ситуацію із захисниками на запорізькому напрямку [ Редагувати ]
Президент відвідав село Роботине, що на Запорізькому напрямку. Місце, де українські сили вклинилися в російську оборону, тобто це фактично впритул до лінії фронту. Там Володимир Зеленський прямо в укріпленнях поспілкувався з бійцями.
Запоріжжя, південний фронт. Село Роботине. Важка передова в місці, де вдалося відтиснути росіян. Усе довкола прострілюється, ворог - оточує з кількох боків. Саме сюди сьогодні приїхав Президент. Бійці стикаються з Володимиром Зеленським в укритті. І дивуються.
Роботине - це фланг плацдарму, який залишився після наступу ЗСУ. Для росіян, схоже, принципово його відбити - тож сюди тиснуть. Фронт тут важкий. Втім попри всі атаки та обстріли, бійці шістдесят п'ятої окремої механізованої бригади - тримають тут оборону.
Друзі, маю велику честь бути серед вас. Підтримати і нагородити - хлопці! І на вас такий тягар і вирішальна місія - відбити ворога і перемогти в цій війні.
Президент дізнався про оперативну ситуацію. Поспілкувався з бійцями, які безпосередньо відбивають ворожі атаки. Та особисто нагородив героїв - за їхню звитягу.
Всі адекватні люди в світі розуміють, що у вас найтяжча робота. І всі українці вами пишаються! Слава Україні! Героям Слава! Дякую вам, дякую!
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