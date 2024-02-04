Опади, пориви вітру: прогноз погоди на 5 лютого [ Редагувати ]
Попри те, що Стрітення в Україні минуло 2 лютого, весна з зимою все ніяк не можуть визначитись, чиї синоптичні "примхи" головніше. Тому і погода 5 лютого в Україні буде зимово-весняною - поряд зі снігом та сильним вітром термометри покажуть до 11° тепла.
Завтра часом очікуються дощ та мокрий сніг.
"Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с", - попередили синоптики про вітряні пориви.
Попри "зимові" опади, завтра буде тепло, а вночі температура повітря покаже ледве помітні "мінуси".
"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та у південній частині 6-11° тепла", - додають в "Укргідрометцентрі".
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