Євросоюз готується найближчими днями схвалити фонд військової допомоги для України. Про це розповів головний європейський дипломат Жозеп Боррель на неформальному саміті міністрів закордонних справ країн членів ЄС. Скільки коштів планує виділити Брюссель та якої ще допомоги чекати від партнерів у Європі? Дивіться далі.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Неформальні зустрічі міністрів закордонних справ - формат давній. Він носить назву Гімніх - від назви німецького замку, де європейські дипломати вперше зібралися 50 років тому. Цього разу очільників МЗС у брюссельському палаці Еґмонд згуртувала Бельгія - країна, що головує в Раді ЄС.

Зустріч не передбачає затверджених рішень чи конкретних висновків, але допомагає дипломатам скоординувати позиції. Серед українських тем говорили і про військову допомогу. Євросоюз працює над створенням окремого фонду для збройної підтримки нашого війська.

Ґабріелюс Ландсберґіс:

Поки що немає політичного рішення. Ми застрягли на цьому питанні на понад пів року. Кілька тижні тому, коли я востаннє був у Брюсселі, зрозумів, що шанс досягнути домовленості є. Але зараз просування немає. Кожен пункт, на якому ми можемо дійти згоди, вже буде кроком уперед. Крім того, європейські виробники зброї повинні розуміти, як ми плануємо витрати на оборону наперед. І це має бути на кілька років, а не на один рік.

Створити такий грошовий фонд - ініціатива верховного представника ЄС з зовнішньої політики - Жозепа Борреля. Загальний обсяг фонду - 20 мільярдів євро, щороку з нього виділятимуть по пʼять мільярдів. Утворити його мають в рамках Європейського фонду миру, з якого ЄС компенсує державам витрати на військову підтримку України. Кошти підуть на закупівлю зброї та техніки для ЗСУ. Також з цього фонду будуть підтримувати європейських виробників для поставки озброєння в Україну. Його мають ухвалити найближчими днями.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки:

Відбулась ґрунтовна дискусія щодо мілітарної підтримки України, щодо нашої єдності, пошуку мирного майбутнього для України та українського народу. Ми обговорювали ситуацію на полі бою, постачання зброї, Фонд допомоги Україні, який, сподіваюсь, буде погоджений найближчими днями в рамках Європейського фонд миру. Наша позиція залишається непохитною. Україні потрібно більше підтримки, і швидше. Допомога має надійти вже. Перемога України - критично важлива не лише для ней, а й для миру та стабільності в Європі.

Від початку повномасштабного вторгнення країни Євросоюзу надали Україні військової допомоги на 28 мільярдів євро. А на цей рік запланували витратити ще понад 20 мільярдів.