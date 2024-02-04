Ворог не зраджує собі. Він намагається нас контратакувати на двох важливих напрямках. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив прес-офіцер 26 артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Ворог не зраджує собі. Він намагається нас контратакувати на двох важливих напрямках. Головний напрямок для них, звичайно, це Часів Яр, Богданівка. А також другий пріоритетний південний напрямок - Клищіївка, Андріївка", - заявив Калашніков.

Він додав: "Продовжує наносити вогняні ураження артилерійськими засобами та мінометними. Ворог намагається досягти хоч будь-яких успіхів. Ми відбиваємо всі його (ворога - ред.) атаки".