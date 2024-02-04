50 млрд євро від ЄС: в уряді розповіли, коли Україна отримає перші кошти [ Редагувати ]
Україна розраховує отримати перші кошти від ЄС в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро вже у березні 2024 року.
Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.
"Ми сподіваємось, що перший транш ми отримаємо у березні у розмірі 4,5 млрд євро. За перший рік ми прогнозуємо отримати 18 млрд євро прямої бюджетної підтримки", - розповіла міністр.
Свириденко наголосила, що одним коштами від ЄС не вдасться перекрити дефіцит в бюджеті України.
"Тому ми сподіваємось, що американські партнери послідують прикладу ЄС", - додала вона.
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