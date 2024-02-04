З міркувань безпеки облич розвідників ми не показуємо.

Вони відправляють на дно ворожі кораблі, розбирають на частини російські танки та зупиняють чужинську піхоту. Президент Володимир Зеленський нагородив розвідників, які потопили російський ракетний катер "Івановєц". А також подарував сертифікати на квартири військовослужбовцям Сил оборони України й родинам загиблих Героїв України.

На цих кадрах Президент Володимир Зеленський нагороджує представників Головного управління розвідки за вдало виконану роботу.

Володимир Зеленський, президент України:

Радий подякувати вам, подякувати особисто Вам и всім Вашим побратимам, всім воїнам ГУР, багато зроблено Вами, багато зроблено воїнами ГУР на землі і на морі. Росія відчуває біль від ваших дій.

З міркувань безпеки облич розвідників ми не показуємо. Саме вони - у ніч проти четверга - біля берегів тимчасово окупованого Криму - потопили російський ракетний катер "Івановец".

За оцінками Головного управління розвідки, вартість втраченого росіянами корабля перевищує шістдесят мільйонів доларів!

Та не лише у морі відзначилися наші захисники. Державні нагороди отримали від Глави держави й військовослужбовці Сил оборони України. Дехто - посмертно. Також Президент вручив героям та родинам полеглих бійців - ключі від нових квартир.

Володимир Зеленський, президент України: