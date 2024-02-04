Зеленський нагородив розвідників, які потопили російський ракетний катер "Івановєц" [ Редагувати ]
Вони відправляють на дно ворожі кораблі, розбирають на частини російські танки та зупиняють чужинську піхоту. Президент Володимир Зеленський нагородив розвідників, які потопили російський ракетний катер "Івановєц". А також подарував сертифікати на квартири військовослужбовцям Сил оборони України й родинам загиблих Героїв України.
На цих кадрах Президент Володимир Зеленський нагороджує представників Головного управління розвідки за вдало виконану роботу.
Володимир Зеленський, президент України:
Радий подякувати вам, подякувати особисто Вам и всім Вашим побратимам, всім воїнам ГУР, багато зроблено Вами, багато зроблено воїнами ГУР на землі і на морі. Росія відчуває біль від ваших дій.
З міркувань безпеки облич розвідників ми не показуємо. Саме вони - у ніч проти четверга - біля берегів тимчасово окупованого Криму - потопили російський ракетний катер "Івановец".
За оцінками Головного управління розвідки, вартість втраченого росіянами корабля перевищує шістдесят мільйонів доларів!
Та не лише у морі відзначилися наші захисники. Державні нагороди отримали від Глави держави й військовослужбовці Сил оборони України. Дехто - посмертно. Також Президент вручив героям та родинам полеглих бійців - ключі від нових квартир.
Володимир Зеленський, президент України:
Орден "Золота зірка" це свідчення незмінної шани до кожного українця, чия хоробрість надзвичайна і вчинки якого на полі бою заслуговують загальнонаціональної уваги, постійної уваги. Україна пам'ятатиме завжди своїх героїв. Я дякую кожному герою, дякую усім рідним наших героїв за те, що Україну боронять такі хоробрі люди, дякую усім тим, хто берегтиме пам'ять наших героїв.
по темі
В міноборони рф факт падіння борту підтвердили, і заявили, що на борту буцімто перебували 65 українських військовополонених. Натомість українська сторона з заявами не поспішала й офіційної позиції не озвучувала. Усі наявні натепер заяви та факти зібрала Олена Логінова.
Президент України Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців та цивільних громадян України за їхній героїзм і самовідданість у захисті країни
Напередодні у Швейцарію прибув Президент Володимир Зеленський. Він провів кілька зустрічей і планує долучитися до роботи форуму сьогодні.
В ніч на суботу, 3 лютого, російські загарбники атакували Кривий Ріг ударними дронами-камікадзе "Шахед", влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури, спалахнули пожежі, без світла в регіоні опинилися близько 15 тисяч людей
Скільки коштів планує виділити Брюссель та якої ще допомоги чекати від партнерів у Європі? Дивіться далі.