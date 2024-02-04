Інфраструктура радянських часів в росії - не витримує. А недбале обслуговування - погіршує ситуацію. І це - на тлі регулярних "прильотів" на території країни-агресорки. Чим загрожує потенційна комунальна криза - розбиралися наші журналісти.

Замерзаем! Замерзаем! Замерзаем! Четвертые сутки без отопления полностью. Подъезд - замерз. Весь дом - замерз.

На цих кадрах - січневі події нового, 2024-го року. І розпочався для росіян він, зовсім не спекотно. І не тому, що на дворі 20-градусний мороз. У Підмосков'ї, до прикладу, прорвало теплотрасу. Через це - на той момент, за різними оцінками - щонайменше кількадесят тисяч московитів залишилися без опалення та гарячої води у своїх оселях. Хоча раніше - вони свято вірили та лякали Європу, що та, мовляв, узимку "замерзатиме".

На данный момент - у меня температура в комнате сейчас шесть градусов. Вот скажите, как вот можно выживать вот при такой вот температуре.

Насправді ж - зі схожими проблемами стикаються не лише у Підмосков'ї. Красномовну статистику наводить британське видання Financial Times. По-перше, наголошує на тому, що країна-агресор - фактично опинилася на межі, цитую, "комунального колапсу". А такі випадки в Підмосков'ї - стали вже давно тенденцією.

За офіційними оцінками, від 45 до шістдесяти відсотків усіх інженерних мереж потребують ремонту, і це число щороку зростає, так само як і кількість аварій. А на Чукотці, яку путін відвідав вперше за 23 роки свого правління, цей показник сягає близько девʼяноста відсотків.

Чому? Має відповідь - Єкатерина Дунцова. Кандидатка, яку на вибори рф не допустили, пояснює - майже вся інфраструктура радянська та вкрай застаріла. Натомість - модернізовувати її не планують, бо всі можливі кошти - кремлівський режим акумулює на війну з Україною.

Катерина Дунцова, російська журналістка та громадський діяч:

Для того, чтобы модернизировать систему по всей стране, нужно 4,5 триллиона рублей. В бюджете россии на этот год на военно-промышленный комплекс заложено почти 11 триллионов рублей. Если бы власть правильно расставляла приоритеты, проблема ремонта коммуникаций была бы давно решена. И людям не пришлось бы греться, разводя во дворах костры.

Серед інших наявних проблем - прориви каналізаційних систем, низький рівень газифікації російських регіонів і неспроможність росіян покривати вартість комунальних послуг. Так само й країні-агресорці не вдається здолати вплив західних санкцій. Нестача компонентів західного виробництва унеможливлює їх своєчасне придбання - тож ускладнює ремонт об'єктів комунальної інфраструктури, що вийшли з ладу. І це все - на тлі "прильотів" внаслідок ударів українських безпілотників. Позаяк вони теж занурюють росіян у "блекаути".