Задля очищення української землі невпинно працюють 234 групи саперів: яка ситуація на Запоріжжі [ Редагувати ]
Лише за минулий тиждень знешкоджені понад дві з половиною тисяч ворожих мін. За даними Міністерства оборони, задля очищення української землі невпинно працюють 234 групи саперів.
Запоріжжя - один з найбільш забруднених регіонів країни. З початком великої війни в рази додалося роботи й поліцейським-вибухотехнікам. Вони також наполегливо працюють на місцях прильотів та знищують ворожі боєприпаси.
А ще проводять вибухові експерименти. Що це таке та для чого потрібне? Розкаже Інна Гогой.
Без зайвих рухів та дуже обережно поліцейські-вибухотехніки готують цю реактивно-штурмову гранату до ліквідації. Це потрібно, аби підтвердити чи здатна вилучена РШГ до вибуху.
За схожим алгоритмом фахівці вибухотехнічної служби перевіряють й інші раніше вилучені пристрої. Після вибуху експерти оглядають місце. Збирають фрагменти та уламки боєприпасів. Кажуть, така робота називається вибуховий експеримент.
Ігор Михайлов, судовий експерт-вибухотехнік Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру:
В рамках кримінальних проваджень в певних випадках є потреба з'ясувати на придатність до вибуху конкретного вибухового пристрою, ну тобто з'ясувати остаточно, це вибуховий пристрій промислового або саморобного виготовлення, або це просто, скажімо так, муляж.
Окрім цього поліцейські-вибухотехніки працюють і на місцях влучань після обстрілів. Оглядають територію та шукають нерозірвані боєприпаси або їхні частини. Вони можуть ховатися у зруйнованих будівлях, або під завалами. Те, що небезпечне - знешкоджують на місці. Вибухотехніки кажуть, їхня робота - то ціла наука, де необачність може коштувати дорого.
Олексій Микитич, заступник начальника ВЗВ №1 управління вибухотехнічної служби ГУ Нацполіції в Запорізькій області:
Надо знати, багато нюансів є, надо знати його устрій, як він працює, що з ним може статися, могли його переробити, тобто це по місту все з'ясовується
Про правила безпеки вибухотехніки постійно нагадують усім жителям Запорізької області. Будь-які підозрілі предмети в жодному разі не можна чіпати чи пересувати.
Олексій Микитич, заступник начальника ВЗВ №1 управління вибухотехнічної служби ГУ Нацполіції в Запорізькій області:
Буває, коли цивільні, не зная як воно робить, підриваються на невідомих об'єктах. Все, що вибухає, може, скажем так, саму критичну шоду заподати - це вбити людину. Який би це не був вибуховий предмет, якої не був потужності.
Зашкодити можуть і уламки від боєприпасів.
Олексій Микитич, заступник начальника ВЗВ №1 управління вибухотехнічної служби ГУ Нацполіції в Запорізькій області:
Ці уламки можуть зашкодити перехожим, які знаходяться в даний момент поряд. Людина може йти нічого не підозрювати, хтось там щось круте поряд, воно вибухає і страждає зовсім невинна людина.
Долучаються запорізькі вибухотехніки й до розмінування на деокупованих територіях. Фахівці служби вже мають досвід роботи на Київщині, Сумщині, Чернігівщині та Херсонщині.
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