Дія указу путіна про мобілізацію не припиняється від вересня позаминулого року.

Затримання на покладанні квітів. У Москві дружини мобілізованих росіян знову вийшли на акцію протесту заради повернення своїх чоловіків з фронту. Букети до могили невідомого солдата під стінами Кремля несуть уже 9-й тиждень поспіль, але з веж президентської резиденції жінок уперто не помічають.

А от журналістів, що фільмували флешмоб, цього разу "спакували" до відділку. Докладіше про жіночий рух "Шлях додому" та про те, чим небезпечний бунт для путінського режиму, - в матеріалі Ольги Жидецької.

Жінки у білих хустинах чи шарфах з гвоздиками біля пам'ятника невідомому солдатові. Це вже звична суботня картина для москви та деяких інших російських міст. Цього разу у столиці зібралося близько двохсот активісток руху "Шлях додому". Вони вимагають від влади повернення з війни проти України своїх мобілізованих позаминулої осені чоловіків.

Марія Андреєва, активістка руху "Шлях додому":

Наші родини взагалі-то на таке не розраховували. Наші чоловіки ні морально, ні фізично не були готові до такої ситуації. Вони не військових, вони цивільних професій. Їх необхідно повертати з фронту.

Напередодні, активісток підтримали опозиційний політик Максим Кац та команда Олексія Навального. Цього разу на акцію приурочену до 500 днів мобілізації прийшло близько двохсот людей. Чи не стільки ж було і журналістів.

І якщо покласти квіти жінкам правоохоронці не перешкоджали, то три десятки чоловіків-представників медіа, російських та західних видань, зокрема Франс прес та Шпігель, затримали та доправили у відділок. Активістки до уваги силовиків звикли. Кажуть нічого протизаконного не роблять.

Опісля жінки підписали петицію зі своїми вимогами у передвиборчому штабі путіна. Оббивати пороги їм не звикати. Активістки кажуть - куди б не зверталися, тему повернення мобілізованих ігнорують. Хоча йдеться про долю понад 300 тисяч сімей.

До путінського штабу приходили і раніше. Там їх зустріли з щирим… нерозумінням.

Їх висмикнули зі звичайного життя. У мого чоловіка є улюблена професія. Він любить бути масажистом. Йому не подобається те, що він робить. - Ну кому не подобається, вони ж не ходили туди, хтось виїжджав за кордон…

У штабі також поцікавилися, мовляв, навіщо дружини "принижують" своїх чоловіків проханням відпустити їх з фронту.

Дівчатка, миленькі, а ми не зробимо таким чином гірше? Вони потім не скажуть, що ми принизимо їхню чоловічу гідність?

Рух "Шлях додому" виник кілька місяців тому зі спільноти в соцмережах під гаслом "Поверніть чоловіка, я Zадовбалася!" - через латиські V і Z -символи російського вторгнення до України. Акції активісток поки нечисленні і обмежуються покладанням квітів. Хоча, на тлі чуток про другу хвилю мобілізації в країні-агресорці, апелюють жінки до всіх.

Марія Андреєва, активістка руху "Шлях додому":

Нам цікаво, щоби вони скасували мобілізацію цивільних і неможливі були ні другі, ні треті, ні двадцять треті хвилі мобілізації в принципі. Також ми виступаємо за те, що якщо контрактник укладає контракт на рік, то за рік він має право добровільно або його подовжити, або піти додому. Тому що з контрактниками також вчиняють несправедливо.

Питання, для чого взагалі була потрібна війна проти України у публічному просторі учасниці руху не підіймають. Хоча і заявляють про тиск! Зокрема на своїх чоловіків, яким керівництво радить вгамувати дружин. І політологи вважають - російська влада шукатиме і знайде способи впливу на активісток.

Андрій Миселюк, політолог:

Те, як влада намагається обмежити поширення інформації про цей протест, свідчить про те, що вона усвідомлює те, що там є потенціал дестабілізуючий, ну і в принципі поки що успішно тримає їх під контролем.

Рух "Шлях додому" нагадує аналогічний часів СРСР, що вимагав виведення військ з Афганістану. Тоді родичі вояків домоглися свого і допомогли розхитати режим. Однак, зауважують політологи, Радянський Союз тоді уже стояв на порозі реформ. Інша ситуація в сучасній росії.

Андрій Миселюк, політолог:

Путінська росія, вона навпаки взяла курс на повну консолідацію, і можемо згадати, як були рішучим образом задавлені протести противників війни в Україні. Коли там і пакували в автозаки, і терміни давали тощо. Ну і зараз цей процес продовжується, коли вже навіть конфіскацію майна обговорюють у противників війни. Тобто система стає все більш жорсткішою.

Тим часом дія указу путіна про мобілізацію не припиняється від вересня позаминулого року. Хоча президент країни-агресорки запевнив - це лише юридичний нюанс. І потреби ж у новій хвилі мобілізації мовляв немає. Поки що.