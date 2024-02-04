Нацвідбір на Євробачення 2024 пройшов 3 лютого. У фіналі перемогу здобув [дует Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею “Teresa & Maria" і саме їм випаде честь представляти Україну на престижному пісенному конкурсі у Мальме.

Своєю піснею Jerry Heil та Alyona Alyona говорять про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог. Співачки “щиро вірять в перемогу правди”, однак “в світі, сповненому шуму, ми будемо почутими лише, якщо будемо обʼєднаними і говоритимемо злагоджено".

Як голосували журі і українці

У застосунку "Дія"за переможця Нацвідбору проголосувало 1 167 176 українців.

Члени жюрі проголосували таким чином:

один бал - NAHABA

два бали - NAZVA

три бали - SKYLERR

чотири бали - Drevo

п'ять балів - ANKA

шість балів - YAKTAK

сім балів - YAGODY

вісім балів - INGRET

дев'ять балів - MELOVIN

десять балів - alyona alyona & Jerry Heil

одинадцять балів - Ziferblat

А глядачі розпорядились своїми балами таким чином:

один бал - NAZVA

два бали - INGRET

три бали - Drevo

чотири бали - ANKA

п'ять балів - NAHABA

шість балів - SKYLERR

сім балів - YAGODY

вісім балів - Ziferblat

дев'ять балів - MELOVIN

десять балів - YAKTAK

одинадцять балів - alyona alyona & Jerry Heil