Стало відомо, хто поїде на Євробачення 2024 від України [ Редагувати ]
Нацвідбір на Євробачення 2024 пройшов 3 лютого. У фіналі перемогу здобув [дует Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею “Teresa & Maria" і саме їм випаде честь представляти Україну на престижному пісенному конкурсі у Мальме.
Своєю піснею Jerry Heil та Alyona Alyona говорять про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог. Співачки “щиро вірять в перемогу правди”, однак “в світі, сповненому шуму, ми будемо почутими лише, якщо будемо обʼєднаними і говоритимемо злагоджено".
Як голосували журі і українці
У застосунку "Дія"за переможця Нацвідбору проголосувало 1 167 176 українців.
Члени жюрі проголосували таким чином:
один бал - NAHABA
два бали - NAZVA
три бали - SKYLERR
чотири бали - Drevo
п'ять балів - ANKA
шість балів - YAKTAK
сім балів - YAGODY
вісім балів - INGRET
дев'ять балів - MELOVIN
десять балів - alyona alyona & Jerry Heil
одинадцять балів - Ziferblat
А глядачі розпорядились своїми балами таким чином:
один бал - NAZVA
два бали - INGRET
три бали - Drevo
чотири бали - ANKA
п'ять балів - NAHABA
шість балів - SKYLERR
сім балів - YAGODY
вісім балів - Ziferblat
дев'ять балів - MELOVIN
десять балів - YAKTAK
одинадцять балів - alyona alyona & Jerry Heil
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