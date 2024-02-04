Компанія Google показала новий штучний інтелект, який можна використовувати для перетворення тексту в зображення ImageFX. Про це повідомляє сайт Google..

Ми представляємо ImageFX: новий інструмент для створення зображень на базі Imagen 2, останньої моделі DeepMind від Google для перетворення тексту в зображення, забезпечуючи зображення найвищої якості.

Як заявили в Google, ImageFX пропонує своїм користувачам інтерфейс, який має "швидко та безпечно створювати зображення". ImageFX є новим інструментом для створення зображення за допомогою простого введення тексту.

Завдяки MusicFX, нашому генеративному експерименту на основі штучного інтелекту з перетворення тексту в музику, люди тепер можуть створювати мелодії тривалістю до 70 секунд, а також завантажувати чи ділитися своїми творами зі своїми друзями.

Компанія також зауважила, що відповідно до їхніх принципів використання штучного інтелекту, процес створення зображень здійснюється з урахуванням відповідальності. Наприклад, для забезпечення чіткої розрізнюваності між візуальними елементами, створеними за допомогою Bard, і оригінальними творами мистецтва людини, Bard використовує SynthID для вбудовування цифрових водяних знаків у пікселі створених зображень. Щоб скористатися ШІ Bard, відвідайте відповідне посилання.