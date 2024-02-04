В США чоловік хотів здати в музей частину ядерної ракети [ Редагувати ]
Житель США вразив музей авіації несподіваною пропозицією, зателефонувавши та повідомивши про готовність віддати частину ракети, яка може нести ядерний заряд. Зазначивши, що знайшов цей небезпечний артефакт у гаражі померлого сусіда, чоловік викликав невідкладну реакцію з боку музею та місцевих влад. Спеціалісти тепер здійснюють відповідні заходи безпеки та розслідують походження цієї небезпечної знахідки.
Про це йдеться у блозі місцевої поліції.
Так, в поліцію міста Бельв'ю (штат Вашингтон) надійшов дзвінок з музею Військово-повітряних сил у Дейтоні. В музеї розповіли, що до них звернувся чоловік та запропонував пожертвувати предмет, який належав його померлому сусідові. А сусід придбав його на розпродажу.
Коли на місце події прибули вибухотехніки, чоловік показав їм ракету. Нею виявилася некерована ракета класу "повітря-повітря" Douglas AIR-2 Genie, призначена для перенесення ядерної боєголовки W25 потужністю 1,5 кілотонни.
Вибухотехніки з'ясували, що ракета не становить загрози, оскільки вона була без боєголовки та ракетного палива. Фактично це вже був безпечний артефакт, тому ракету залишили в чоловіка, щоб той її реставрував для музею.
Нагадаємо, що Канада може передати Україні ракети CRV7.
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