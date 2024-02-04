Прикордонники збили ворожий дрон в Сумській області [ Редагувати ]
У неділю, 3 лютого, українські прикордонники збили ворожий дрон у Сумській області. Про це повідомляється у Facebook Держприкордонслужби України.
За даними відомства, прикордонний наряд виконував бойове завдання на одному із напрямків держрубежу та помітив наближення ворожого коптера.
Охоронці кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок влучного попадання дрон-камікадзе вибухнув у повітрі.
Раніше ми повідомляли про те, що у Черкасах двоє айтівців друкують на 3D-принтерах деталі для дронів.
по темі
Про це заявила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук під час візиту до Сум. Вона відвідала центр перевірки людей, котрі повертаються до країни з тимчасово окупованих територій пішим коридором, що діє між Бєлгородщиною та Сумщиною. Юлія Зайцева продовжить.
У неділю ввечері, 28 січня, росія в черговий раз запустила по території України безпілотники типу "Шахед"
Роботи та безпілотники, що здатні мислити самостійно. Ось що може допомогти нам виграти війну.І українські інженери вже працюють над створенням дронів зі штучним інтелектом. Які розробки нині проходять випробування, а які вже є на озброєні української армії?
Про те, що війна - це коли прилітає і до тебе, тепер знають росіяни з ленінградської області, тули, орла, смоленська, сочі. І це знання шириться. Тож як це впливає на війну? Та чи допоможе переломити її хід?
У вівторок, 23 січня, під час масованої атаки по Україні окупанти завдали ударів по Шостці Сумської області