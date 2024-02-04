Свіжа "бавовна" на росії: що дають Україні такі операції

Про те, що війна - це коли прилітає і до тебе, тепер знають росіяни з ленінградської області, тули, орла, смоленська, сочі. І це знання шириться. Тож як це впливає на війну? Та чи допоможе переломити її хід?